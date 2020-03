Gar nicht gut läuft es derzeit am Aktienmarkt für die Papiere im S&P 500 . Aktuell liegt das Aktienbarometer mit 7,82 Prozent deutlich im Minus. Die privaten und institutionellen Investoren an den Börsen jenseits des Atlantiks zeigen sich zur Stunde ganz und gar nicht in Kauflaune - im Gegenteil.

Den vollständigen Artikel lesen ...