Der dramatische Kurssturz an den US-Börsen geht am Montag in eine neue Runde. Nach einer sehr schwachen Eröffnung ist der Handel an den US-Aktienmärkten kurz ausgesetzt worden. Seit 14:49 werden Dow, S&P und Nasdaq wieder gehandelt.Der Leitindex Dow Jones Industrial -8,26% sackte sofort nach Handelsstart um knapp 10 Prozent auf 20.935 Punkte ab. Der marktbreite S&P 500 -6,97% brach um mehr als 8 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...