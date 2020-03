BRATISLAVA (dpa-AFX) - Inmitten der Coronakrise vollzieht die Slowakei diese Woche ihren Regierungswechsel. Das gab Präsidentin Zuzana Caputova am Montag nach Gesprächen mit dem konservativen Wahlsieger Igor Matovic und dem scheidenden sozialdemokratischen Regierungschef Peter Pellegrini bekannt. Die neue Vier-Parteien-Koalition unter Führung von Matovic soll am Samstag vereidigt werden. Die vom künftigen Regierungschef vorgelegte Ministerliste habe sie ohne Vorbehalte akzeptiert, so die Präsidentin. Die Namen der künftigen Minister werden an diesem Dienstag bekanntgegeben.



Matovic (46) hatte sich nach dem Sieg seiner Wahlplattform "Gewöhnliche Menschen und unabhängige Persönlichkeiten" (OLaNO) Ende Februar auf eine breite Koalition mit drei anderen bisherigen Oppositionskräften geeinigt. Zweitstärkste Kraft wird die auf europäischer Ebene mit der französischen Rechtspolitikerin Marine Le Pen verbündete Partei "Wir sind Familie" des Millionärs Boris Kollar. Kleinere Koalitionspartner sind "Freiheit und Solidarität" (SaS) des Rechtsliberalen Richard Sulik und die konservative Partei "Für die Menschen"./ct/DP/nas