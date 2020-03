Die Extreme nehmen in den vergangenen Tagen an den Kapitalmärkten zu. In unserem Wochenrückblick Edelmetalle hatten wir bereits am vergangenen Samstag die Situation insbesondere für Platin dargestellt.Am heutigen Montag hat es nun im Zuge der Fortsetzung der scharfen Korrektur an den Aktienmärkten und der bislang wirkungslosen Intervention der Notenbanken auch Silber erwischt.Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf zeigt, dass der Silberpreis heute intraday unter sein Zyklustief vom Dezember 2015 bei 13,65 Dollar gefallen ist und an einer Unterstützung vom April 2009 bei 11,82 Dollar hängen geblieben ist. Zudem hat Silber damit auch auf seine im August 2011 begonnene, zuvor überwundene Abwärtstrendlinie aufgesetzt, welche eine kleine dynamische Unterstützung darstellt.

Den vollständigen Artikel lesen ...