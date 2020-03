RIGA/VILNIUS (dpa-AFX) - Die Präsidenten der drei baltischen Staaten haben am Montag in einer Videokonferenz über die Corona-Krise beraten. Die Staatschefs Kersti Kaljulaid (Estland), Egils Levits (Lettland) und Gitanas Nauseda (Litauen) sprachen sich für eine enge Abstimmung auf Ebene der EU und auch innerhalb der Region aus, wie die Präsidialkanzlei in Riga anschließend mitteilte. Die Europäische Union müsse einen reibungslosen und effizienten Warenverkehr gewährleisten.



Diskutiert wurde auch die Lage von Bürgern der drei Nachbarstaaten, die wegen der Coronakrise in anderen Ländern festsitzen. Litauen, Lettland und Estland haben dazu eine gemeinsame Arbeitsgruppe eingerichtet. Nach Angaben aus Litauen warten an der deutsch-polnischen Grenze mehr als 400 Autos aus den Balten-Staaten darauf, weiterfahren zu können. Polen hatte am Wochenende seine Grenze zu Deutschland für Ausländer geschlossen./awe/DP/nas