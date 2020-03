Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Deutsche Lufthansa wieder. Vorstandschef Spohr hat verkündet, dass die Lufthansa wegen der schweren Krise durch das Corona-Virus die Dividende für ihre Aktionäre streichen wird. Bei den Verkäufen steht Biontech auf dem vierten Platz. Die deutsche Biotechfirma macht offenbar Fortschritte bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Ende April will man mit klinischen Studien beginnen.