München im März 2020

Perspektive OVID Equity Fonds (A2ATBG / A2DHTY): Aus Klimawandel Mehrwert generieren!

Der Perspektive OVID Equity R (A2ATBG) und der Perspektive OVID Equity I (A2DHTY) investieren gemäß den UN Nachhaltigkeitszielen international in ein Bündel von Themen und bietet damit seinen Investoren eine sehr breite Diversifikation. Der Investor partizipiert dabei auch an den Chancen, die sich aus der Aktivität gegen den Klimawandel ergeben.

Warum der Perspektive OVID Equity Fonds (A2ATBG / A2DHTY) in seiner Nachhaltigkeitsstrategie unter anderen National Grid (A2DQWX), Solar Edge (A14QVM), Orsted (A0NBLH), Vestas Wind Systems (913769), Tomra (872535) und auch Waste Management (893579) favorisiert, lesen Sie in unserem neuen Beitrag "Aus Klimawandel Mehrwert generieren!"

Mehr erfahren Sie unter: https://www.perspektive-ag.com/wp-content/uploads/2020/03/Aus-Klimawandel-Mehrwert.pdf

Über die Perspektive Asset Management AG: Im Jahr 2015 in München gegründet, hat sich die Perspektive Asset Management AG nach dem Grundsatz, Sustainability & Good Governance" auf zukunftsweisende und nachhaltige Anlagethemen spezialisiert und bereits etabliert. Das Unternehmen ist unabhängig und inhabergeführt und bündelt jahrzehntelange Erfahrung, Authentizität und Kompetenz, die in das Asset Management einfließen. Geführt wird die Perspektive Asset Management AG von den beiden Vorständen Frau Gabriele Hartmann und Herrn Frank Walter.