Die Europäische Kommission (EK) wird für 30 Tage Beschränkungen für nicht notwendige Reisen in die Europäische Union einführen, kündigte EK-Präsidentin Ursula von der Leyen am Montag an. An anderer Stelle hat die deutsche Regierung angekündigt, dass sich Bund und Länder auf Richtlinien geeinigt haben, die vorsehen, dass alle nicht wesentlichen Geschäfte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...