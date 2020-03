Neues Referenzmaterial soll die weltweiten Bemühungen um den Nachweis des neuartigen Coronavirus erleichtern und beschleunigen

Asuragen, Inc. hat eine gepanzerte RNA-Quant-SARS-CoV-2-Kontrolle zur Verwendung bei der Entwicklung von Assays als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie entwickelt. Die proprietäre gepanzerte RNA-Quant-Technologie von Asuragen ist seit über 20 Jahren in FDA-zugelassenen Tests enthalten und ist der Goldstandard für zuverlässige, rückverfolgbare Standards zur Verwendung mit molekularen Tests, die zur Virusquantifizierung entwickelt wurden.

Die weit verbreitete und aggressive Natur von COVID-19 hat zu weltweiten Bemühungen geführt, schnelle und genaue Tests auf SARS-CoV-2 zu erleichtern. Die gepanzerte RNA-Quant-SARS-CoV-2-Kontrolle zielt auf die virale Nukleokapsid-Region (N) von SARS-CoV-2 ab und ist zusammen mit dem neuen RNAse P-Konstrukt des Unternehmens auf das von der CDC und der WHO empfohlene Diagnostik-Panel (CDC-006-00019) abgestimmt, um eine sichere, stabile und zuverlässige Methode für den Test auf das neuartige Coronavirus zu bieten. Die gepanzerte Technologie kapselt die in vitro transkribierte RNA in einer schützenden Proteinhülle ein, um dem Nukleaseabbau zu widerstehen, was ihre Verwendung als RNA-Extraktion, Prozessqualität und positive diagnostische Referenzkontrollen ermöglicht.

"Da das globale Gesundheitswesen daran arbeitet, die Ausbreitung dieser Krankheit einzudämmen, ist die Beschleunigung der Entwicklung von schnellen und genauen Tests für Labors überall von größter Bedeutung", sagte Dr. med. Matthew McManus, President und CEO von Asuragen. "Mit unserer neuen SARS-CoV-2-Kontrolle wollen wir diese Bemühungen unterstützen, da wir gemeinsam daran arbeiten, die von COVID-19 Betroffenen zu identifizieren und uns letztendlich um sie zu kümmern."

Asuragen ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das die Art und Weise, wie Patienten in der Genetik und Onkologie behandelt werden, verändert. Die Diagnosesysteme von Asuragen, die auf proprietärer Chemie und Software basieren, liefern leistungsstarke Antworten mithilfe von breit aufgestellten Geräteplattformen. Sie sind einfach anzuwenden und erweitern die Behandlungsmöglichkeiten von Patienten. Asuragen ist ein Auftragsfertiger für Produkte, der sich schnell und effizient auf aktuelle und neue klinische Bedürfnisse, einschließlich Krebsdiagnostik und -überwachung, reproduktive Gesundheit und Alterung, einstellt und Labore über die gesamte Lebensdauer von Patienten mit seinen branchenführenden diagnostischen Tests versorgt. Weitere Informationen unter www.asuragen.com.

