BERLIN (Dow Jones)--Das Land Baden-Württemberg will den Flugverkehr weitgehend einstellen. Der Luftfahrtkoordinator der Bundesregierung, Thomas Jarzombek (CDU), erwähnte nach einem Gespräch mit Branchenvertretern in Berlin entsprechende Meldungen, wonach der Passagierverkehr betroffen sei. Laut dem Nachrichtenmagazin Spiegel muss das Kabinett in Stuttgart zunächst einen Beschluss fassen, danach erfolge die Abstimmung mit den Flughäfen.

Das Staatsministerium in Baden-Württemberg war vorerst nicht für eine Reaktion erreichbar. Der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, erklärte, dass sich die Anordnungslage der Regierung "im Moment auf die Landgrenzen" beziehe. "Es gibt im Moment noch Gespräche auch zu den anderen Verkehrswegen, aber darüber ist bisher nicht entschieden." Ein Sprecher des Verkehrsministeriums ergänzte, dass im Luftverkehr im Moment die Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums gelte.

March 16, 2020

