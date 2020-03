FRANKFURT (Dow Jones)--Die hessische Landesregierung setzt sich für die Betriebsbereitschaft des Frankfurter Flughafens ein. "Der Frankfurter Flughafen muss und wird betriebsbereit bleiben. Er ist einer von wenigen Infektionsschutzflughäfen in Deutschland und muss daher besondere Kapazitäten zum Schutz der öffentlichen Gesundheit vorhalten", sagte Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir. Zu diesen Kapazitäten gehörten zum Beispiel Räume für Untersuchungen, Erstversorgung oder die Lagerung von Materialen, die zur Versorgung gebraucht werden.

Angesichts der massiven Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs auf den Flugverkehr soll nun das Nachtflugverbot gelockert werden. Airlines, die nach 23 Uhr starten oder landen müssten, weil sich am Start- oder Zielflughafen durch Auswirkungen des Virus die Betriebsabläufe verzögerten, sollten eine Ausnahmegenehmigung erhalten. "Dies ist besonders in den nächsten Tagen wichtig, wenn Rückkehrerflüge mit Menschen erwartet werden, die ihren Urlaub im Ausland vorzeitig abbrechen mussten", so Al-Wazir.

March 16, 2020

