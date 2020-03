Die Bundesregierung will schwer vom Coronavirus betroffenen Unternehmen eine Atempause geben, um sie vor einer Insolvenz zu bewahren. Firmen, die nur wegen der Epidemie in Schieflage geraten sind, kommen bis Ende September um einen Insolvenzantrag herum, wie das Justizministerium am Montag in Berlin mitteilte.

