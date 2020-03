FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 17. März TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (detailliert) + 10.30 Bilanz-Pk 07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Volkswagen, Jahreszahlen (detailliert) + 9.00 Bilanz-Pk 10:00 DEU: Daimler Buses - Jahres-Pk, Stuttgart 10:00 DEU: Dr. Hönle AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: DIC Asset, Hauptversammlung 10:30 DEU: Wacker Chemie, Bilanz-Pressekonferenz 21:15 USA: FedEx, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Ferguson plc, Halbjahreszahlen, Saint Helier NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen (detailliert) USA: American Express Investor Day DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 10:30 GBR: Arbeitslosenquote 01/20 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartung 03/20 11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/20 11:00 EUR: Bauproduktion 01/20 13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/20 14:15 USA: Industrieproduktion 02/20 15:00 USA: Lagerbestände 01/20 15:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 03/20 EUR: Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der Eurozone SONSTIGE TERMINE USA: Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur in den Bundesstaaten Ohio, Arizona, Florida und Illinois ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi