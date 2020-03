ISRA VISION AG gibt 27. April 2020 als neuen Termin für die ordentliche Hauptversammlung bekanntDGAP-News: ISRA VISION AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung ISRA VISION AG gibt 27. April 2020 als neuen Termin für die ordentliche Hauptversammlung bekannt16.03.2020 / 17:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.ISRA VISION AG gibt 27. April 2020 als neuen Termin für die ordentliche Hauptversammlung bekanntNachdem die Hauptversammlung am 17. März 2020 wegen der Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich Corona Virus nicht stattfinden konnte und dieser Termin deshalb abgesagt werden musste, gibt die ISRA VISION AG den neuen Termin für die ordentliche Hauptversammlung bekannt.Die ordentliche Hauptversammlung der ISRA VISION AG wird nun am Montag, den 27. April 2020, um 10:30 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit - MESZ) im Maritim Hotel Darmstadt, Rheinstraße 105, 64295 Darmstadt, stattfinden.Das Unternehmen bittet alle Aktionäre, insbesondere wenn diese zu einer der vom Robert Koch-Institut genannten Risikogruppen gehören, erneut sorgfältig abzuwägen, wie wichtig ihnen eine persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung ist. Damit das Stimmrecht gleichwohl ausgeübt werden kann, haben alle Aktionäre neben der Möglichkeit, Vollmacht an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, eine sonstige den Intermediären gleichgestellte Person oder an eine Person Ihrer Wahl zu erteilen, auch die Möglichkeit, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen Vollmacht und Weisungen zu erteilen.Weitere Informationen ISRA VISION AG Industriestraße 14 64297 Darmstadt Germany Tel.: +49 (0) 6151 948 - 0 Fax: +49 (0) 6151 948 - 140 Internet: www.isravision.com Investor Relations E-Mail: investor@isravision.com Susanne Becht Tel.: +49 (0) 6151 948 - 212 Melanie Böttcher Tel.: +49 (0) 6151 948 - 20916.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: ISRA VISION AG Industriestr. 14 64297 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 9 48-0 Fax: +49 (0)6151 9 48-140 E-Mail: investor@isravision.com Internet: www.isravision.com ISIN: DE0005488100 WKN: 548810 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 998441Ende der Mitteilung DGAP News-Service998441 16.03.2020