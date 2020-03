PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Regierungschef Édouard Philippe schlägt nach Medienberichten vor, die zweite Runde der Kommunalwahlen wegen der Covid-19-Epidemie um mehrere Monate zu verschieben. Philippe habe sich bei den Vorsitzenden der Parteien für den 21. Juni als Wahltermin starkgemacht, berichteten die französische Nachrichtenagentur AFP und andere Medien am Montag unter Berufung auf übereinstimmende Quellen.



Die Endrunde der Wahlen war bislang an diesem Sonntag geplant, die erste Runde der Wahlen fand am vergangenen Sonntag statt. Nach der ersten Runde hatte es in der französischen Öffentlichkeit deutliche Kritik gegeben, dass vor dem Hintergrund der vom neuartigen Coronavirus ausgelösten Krise im ganzen Land gewählt wurde.



Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wollte sich am Abend in einer TV-Ansprache zu neuen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie äußern./cb/DP/fba