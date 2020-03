Die Vaudoise Versicherungen verordnen Home-Office zum Schutz ihrer Mitarbeitenden und Versicherten

Lausanne, 16.03.2020 - Aufgrund der gegenwärtigen gesundheitspolitischen Lage hat die Vaudoise entschieden, als Präventivmassnahme den Geschäftssitz sowie die Agenturen bis auf Weiteres zu schliessen. Die Mitarbeitenden arbeiten ab morgen Dienstag im Home-Office. Seit mehreren Jahren gehören Laptops zur Standardausrüstung bei der Vaudoise, wodurch flexibles Arbeiten ermöglicht wird. Der Kundendienst wird per Telefon und E-Mail unter den gewohnten Kontaktangaben sichergestellt.

Im Hinblick auf die Umsetzung der Massnahmen des Bundes im gemeinsamen Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat die Vaudoise entschieden, für alle Mitarbeitenden Home-Office anzusetzen. Ausgenommen sind einige Personen, deren Funktion eine physische Präsenz erfordert, die aber die Weisungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) strikt befolgen. Bereits ab heute gewährte die Vaudoise entsprechend der Empfehlung des BAG denjenigen Mitarbeitenden Home-Office, die für ihre Kinder keine Betreuung organisieren konnten. Die Mitarbeitenden sind seit einigen Jahren mit Laptops ausgestattet, wodurch sie jetzt in der Lage sind, von zu Hause aus zu arbeiten. Zusätzliche Bildschirme zur Verbesserung des Arbeitsplatzes werden laufend organisiert.

