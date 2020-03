In den letzten Handelswochen erhielt Kupfer massiven Gegenwind: Die Vollbremsung der chinesischen Volkswirtschaft, die sich langsam in den Konjunkturindikatoren zeigt, wurde von den Rohstoffmärkten antizipiert und führte vor allem bei den Bergbauunternehmen zu massiven Kursverlusten. Dagegen hielt sich der Kupferpreis bis Ende Februar wacker.Nun aber scheinen auch die Abwehrkräfte des Kupfers gegen eine Infektion mit den realwirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie zu schwinden. Denn wie ein Blick auf den langfristigen Kupferchart zeigt, ist dieser an seiner seit 2009 laufenden Aufwärtstrendlinie angekommen, die zusammen mit der zugehörigen Abwärtstrendlinie des Jahres 2011 einen Konsolidierungskeil bildet.

