FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank will im Zuge der Komplettübernahme ihrer Online-Tochter Comdirect die verbliebenen Minderheitsaktionäre mit 12,75 Euro je Aktie abfinden. Bei der Hauptversammlung der Comdirect, die für den 5. Mai geplant ist, soll das sogenannte Squeeze-out beschlossen werden. Dann könnte die Commerzbank als Haupteigentümerin die restlichen Comdirect-Aktionäre herausdrängen. "Nach der Hauptversammlung der Comdirect werden wir die Integration mit voller Kraft vorantreiben", kündigte Commerzbank-Chef Martin Zielke am Montag an.



Die Commerzbank hatte im September angekündigt, sich die Comdirect ganz einverleiben zu wollen. Denn im Zuge der Digitalisierung gleichen sich die Geschäftsmodelle von Commerzbank und Comdirect immer stärker an. Mittlerweile hält der Frankfurter MDax -Konzern 90,29 Prozent der Anteile des Instituts mit Sitz im schleswig-holsteinischen Quickborn./ben/DP/he

