DARMSTADT (dpa-AFX) - Auch der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA verschiebt wegen des neuartigen Coronavirus seine Hauptversammlung. Das Unternehmen werde einen neuen Termin festlegen, sobald eine geordnete Planung und Vorbereitung wieder gewährleistet werden könne, teilte Merck am Montag in Darmstadt mit. Die Hauptversammlung war ursprünglich für den 24. April vorgesehen.



"Zurzeit geht es darum, die Ausbreitung des Coronavirus soweit wie möglich zu verlangsamen und damit nach Möglichkeit einzudämmen. Dazu tragen wir auch mit diesem Schritt bei. Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und Aktionäre stehen hier für uns an erster Stelle", sagte Unternehmenssprecher Constantin Birnstiel. Zuvor hatten bereits zahlreiche Konzerne ihre Aktionärstreffen verschoben, wie etwa die Deutsche Telekom oder Daimler ./nas/he

