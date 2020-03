BERLIN (Dow Jones)--Der finnische Staatsversorger Fortum hat seine für Dienstag angekündigte Hauptversammlung wegen der Corona-Krise abgesagt. Fortum nehme die Bedrohung durch das Corona-Virus "ernst" und habe die Entscheidung mit Blick auf die heutige Ankündigung der finnischen Regierung getroffen, teilte der Konzern mit, der zugleich Hauptaktionär des Düsseldorfer Energieunternehmens Uniper SE ist.

Die Regierung in Helsinki hatte öffentliche Versammlungen am Montag auf höchstens zehn Personen begrenzt. Der Fortum-Aufsichtsrat sei der Anweisung gefolgt, "obwohl die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft keine öffentliche Versammlung ist". Das Treffen der Aktionäre werde nun "zu einem späteren Zeitpunkt" stattfinden, so das Unternehmen.

March 16, 2020 12:52 ET (16:52 GMT)

