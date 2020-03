An den Aktienmärkten fallen die Kurse immer tiefer. Kein Preis scheint niedrig genug zu sein, als dass er nicht noch unterboten werden würde. Die Unsicherheit ist einfach zu groß. Niemand will sich in eine gewagte Spekulation wagen, bei der womöglich Verluste drohen. Aktien vieler Unternehmen werden wie warme Semmeln an Käufer angeboten, die daher ablehnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...