Der EuroStoxx50 schloss mit einem Minus von 5,25 Prozent bei 2450,37 Punkten.Paris - Der Absturz an den wichtigsten europäischen Aktienmärkten wegen der Cornavirus-Krise hat sich am Montag fortgesetzt. Allerdings wurden die zeitweise prozentual zweistelligen Verluste am Nachmittag dank reduzierter Abgaben an der Wall Street eingedämmt. Der EuroStoxx50 schloss mit einem Minus von 5,25 Prozent bei 2450,37 Punkten. Am frühen Nachmittag war der Leitindex der Eurozone um...

