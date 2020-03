Mit Wirkung zum Ablauf des 16. März 2020 werden die startup300 -Aktien im Handelssystem Xetra® vom Handelsverfahren Fortlaufender Handel (Market Group DIPC) in das Handelsverfahren Auktion (Market Group DIPA) überstellt, wie die Wiener Börse mitteilt. Die startup300-Aktien bleiben auch nach Umstellung des Marktmodells weiterhin in den Handel des Vienna MTF im Marktsegment "direct market plus" einbezogen und sind daher weiterhin im Xetra-Handelssystem unter der ISIN ATSTARTUP300 handelbar. Ab der Umstellung werden die Aktien in einer einmaligen untertägigen Auktion gehandelt.

