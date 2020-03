Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.450,37 -5,25% -34,57% Stoxx50 2.406,84 -3,55% -29,27% DAX 8.742,25 -5,31% -34,02% FTSE 5.151,08 -4,01% -28,85% CAC 3.881,46 -5,75% -35,07% DJIA 21.226,76 -8,45% -25,62% S&P-500 2.489,38 -8,18% -22,95% Nasdaq-Comp. 7.214,42 -8,39% -19,60% Nasdaq-100 7.351,56 -8,05% -15,82% Nikkei-225 17.002,04 -2,46% -28,13% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,4 -100

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 29,21 31,73 -7,9% -2,52 -51,7% Brent/ICE 30,06 33,85 -11,2% -3,79 -53,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.498,65 1.545,96 -3,1% -47,31 -1,2% Silber (Spot) 12,83 14,80 -13,3% -1,97 -28,1% Platin (Spot) 654,75 755,85 -13,4% -101,10 -32,2% Kupfer-Future 2,39 2,47 -3,0% -0,07 -14,7%

Die Konjunkturängste zeigen sich auch am Ölmarkt, wenngleich die Preise einen großen Teil ihrer Verluste wettmachen. Das Barrel US-Rohöl war im Tief schon für 28,10 Dollar zu haben gewesen.

Gold ist trotz der Risikoscheu der Anleger nicht gesucht, aber auch hier ist es mittlerweile zu einer spürbaren Erholung gekommen. Marktbeobachter vermuten hinter dem Preisverfall Notverkäufe von Anlegern, die Verluste an anderer Stelle kompensieren müssen. "Wir haben eine irre Jagd nach Liquidität gesehen. Händler wie Anleger haben alles verkauft, was irgendwie zu Geld zu machen war", so eine Stimme aus dem Handel.

FINANZMARKT USA

Panikartige Verkäufe bescheren den US-Börsen zu Wochenbeginn im Einklang mit der Entwicklung in Europa massive Kursverluste. Gleichwohl macht sich im Verlauf des Handels etwas Entspannung breit, abzulesen an deutlich von den Tagestiefs erholten Aktienkursen. Die Angst vor nicht mehr zu kontrollierenden Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die globale Wirtschaft hat die Finanzmärkte fest im Griff. Gegenmaßnahmen wirtschafts- und finanzpolitischer Seite kommen dagegen nicht an. Die diversen Maßnahmen der Notenbanken, allen voran die überraschende massive Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) vom Sonntag. Sie schürt eher Ängste als dass sie die Anleger beruhigt. Dazu gesellt sich ein verheerend schlecht ausgefallener Empire State Manufacturing Index. Am Anleihemarkt bricht die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 13 Basispunkte ein auf 0,84 Prozent. Auch hier haben sich die Gemüter im Verlauf des Handels beruhigt.

Die höchsten Verluste am Aktienmarkt verzeichnen Aktien der Finanzbranche, denen die erneut gesenkten Zinsen das Geschäft erschweren. Der S&P-Branchenindex bricht um 11,5 Prozent ein. Dahinter folgt der Auto-Index mit einem Minus von 11 Prozent. Am besten halten sich - mit allerdings immer noch kräftigen Abschlägen von rund 3 Prozent - sogenannte defensive Sektoren wie Pharma und Massenkonsumgüter. In der allgemeinen Panik finden Nachrichten zu einzelnen Unternehmen keine Beachtung. Bei Apple würden sie aber auch kaum stützen. Der Kurs fällt mit dem schwachen Markt um 7,8 Prozent. Das Unternehmen muss in Frankreich ein Bußgeld von 1,1 Milliarden Euro zahlen, weil es nach Einschätzung der dortigen Wettbewerbsbehörde mit zwei Großhändlern Absprachen zu Lasten von unabhängigen Einzelhändlern getroffen hat.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen sind am Montag mit kräftigen Verlusten, aber doch deutlich erholt von den Tagestiefs aus dem Handel gegangen. Fundamental gab es keine neuen Nachrichten. Die Lage rund um das Coronavirus verschärft sich weiter, wie die drastischen Maßnahmen in Europa und vor allem der sich in immer mehr Ländern anbahnende Zusammenbruch des öffentlichen Lebens zeigen. Die Notmaßnahmen der Zentralbanken wie der US-Notenbank brachten eher zusätzliche Unruhe in die Märkte und erreichten damit das Gegenteil von dem, was sie eigentlich bezwecken sollten. Extreme Maßnahmen bei Tui ließen die Aktie um 15,4 Prozent kollabieren. Der Reisekonzern will fast alle Aktivitäten wie Pauschalreisen, Hotels und Kreuzfahrten bis zur Klärung der Viruslage aussetzen. Die Jahresprognose wurde entsprechend komplett gestrichen und keine neue mehr gewagt. Hiobsbotschaften auch von IAG (minus 27 Prozent); die Fluggesellschaft plant massive Kapazitätskürzungen von 75 Prozent. Air France fielen um 10,1 Prozent. Wie IAG will auch Air France die Kapazitäten drastisch reduzieren und sieht ein Streichungspotenzial von 70 bis 90 Prozent bei den Sitzplatzkilometern. Bei Ryanair (minus 12,7 Prozent) könnte bald die gesamt Flotte am Boden bleiben. Beobachter warnen vor Insolvenzen in der Branche. MTU brachen um 12,2 Prozent ein, Rolls-Royce um 10,4 Prozent, Lufthansa 7,9 Prozent, Airbus 7,2 Prozent und Fraport 15,8 Prozent. "Das ist die größte Branchenkrise seit 9/11", sagte ein Händler: "Wer kauft schon neue Flugzeuge, wenn er vorhandene Kapazitäten zusammenstreicht." Nach Vorlage von Umsatzzahlen büßten H&M 10,7 Prozent ein. "Bis vor dem Virusausbruch sah es noch gut aus", sagte ein Händler: "Aber jetzt geht die Angst um, dass sich der Einbruch, den China verzeichnete, auch in Europa zeigt." Dräger haussierten mit Aufschlägen von fast 21 Prozent. Das Medizintechnikunternehmen hatte am Freitagnachmittag von der Bundesregierung einen Großauftrag zur Lieferung von 10.000 Beatmungsgeräten erhalten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:44 Uhr Fr, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,1154 -0,06% 1,1208 1,1062 -0,6% EUR/JPY 118,11 -0,53% 119,13 118,99 -3,1% EUR/CHF 1,0556 -0,16% 1,0549 1,0565 -2,8% EUR/GBP 0,9137 +1,55% 0,9064 0,8944 +8,0% USD/JPY 105,91 -0,44% 106,32 107,55 -2,6% GBP/USD 1,2209 -1,58% 1,2366 1,2366 -7,9% USD/CNH (Offshore) 7,0050 -0,07% 7,0100 7,0302 +0,6% Bitcoin BTC/USD 5.069,01 -5,29% 4.855,76 5.365,01 -29,7%

Passend zur Zinssenkung vom Wochenende gibt der Dollar nach. Der Euro steigt im Gegenzug auf rund 1,1160 Dollar. Am Freitag notierte die Gemeinschaftswährung im Tagestief bei 1,1080 Dollar. Der Dollar-Index fällt um 0,5 Prozent, womit er sich ebenfalls von den Tagestiefs erholt zeigt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten ging es trotz einer neuerlichen Zinssenkung der US-Notenbank zu Wochenbeginn kräftig nach unten. Denn der überraschende Schritt verstärkte die Sorgen um die möglichen negativen Auswirkungen durch die Coronavirus-Pandemie, hieß es. Die Notenbanken Südkoreas und Neuseelands senkten ebenfalls die Zinsen. Auch die Bank of Japan (BoJ) hat weitere geldpolitische Maßnahmen bekannt gegeben. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in der vergangenen Woche entschied sich die BoJ aber gegen eine Zinssenkung und behielt den Leitzins von minus 0,1 Prozent bei. Ein zusätzlicher Belastungsfaktor waren extrem schwache Daten zur chinesischen Industrieproduktion und zum Einzelhandel, welche die negativen Folgen der Coronavirus-Epidemie widerspiegelten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Commerzbank zahlt bei Squeeze-Out 12,75 je Comdirect-Aktie

Die Commerzbank will beim angekündigten Herausdrängen der Minderheitsaktionäre 12,75 Euro je Comdirect-Aktie zahlen. Der Abschluss und die notarielle Beurkundung des Verschmelzungsvertrags zwischen der Tochter und ihrer Muttergesellschaft seien für den 20. März 2020 geplant, teilten beide Banken mit.

Deutsche Telekom verschiebt Hauptversammlung

Die Deutsche Telekom AG verschiebt die bislang für den 26. März 2020 in Bonn geplante ordentliche Hauptversammlung. Das hat der Vorstand des Unternehmens soeben beschlossen, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Lufthansa-Airlines streichen bis zu 90% der Langstreckenflüge

Die Airlines der Lufthansa Group reduzieren ihr Kurz- und Langstreckenprogramm ab Dienstag weiter. Die Streichungen führen auf der Langstrecke vor allem im Nahen Osten, in Afrika und in Mittel- und Südamerika zu einem starken Rückgang des Angebots, wie der Konzern mitteilte. Insgesamt, also mit den bereits veröffentlichten Streichungen, werde die Sitzplatzkapazität der Konzernairlines auf der Langstrecke um bis zu 90 Prozent reduziert. Für den Sommer 2020 waren insgesamt 1.300 wöchentliche Verbindungen geplant.

Merck verschiebt Hauptversammlung 2020

Merck verschiebt die bisher für den 24. April 2020 in Frankfurt geplante Hauptversammlung angesichts der Coronavirus-Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt. Ein neuer Termin werde festgelegt, sobald eine geordnete Planung wieder möglich sei, teilte der DAX-Konzern mit.

Elmos Semiconductor kauft eigene Aktien zurück

Die Elmos Semiconductor AG will bis zu 1,54 Millionen eigene Aktien zurückkaufen, das entspricht einem Anteil von bis zu 7,7 Prozent des Grundkapitals. Dafür bietet das Unternehmen je 17,50 Euro, wie Elmos mitteilte. Rechnerisch hat der Aktienrückkauf also ein Volumen von knapp 27 Millionen Euro.

EU erlaubt Bertelsmann Komplettübernahme von Penguin Random House

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 16, 2020 13:31 ET (17:31 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.