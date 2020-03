Die Deutsche Telekom sieht sich gezwungen die Hauptversammlung am 26. März in Bonn abzusagen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung des Landes Nordrhein-Westfalen macht die Durchführung des Aktionärstreffens unmöglich. Anteilseigner des Konzerns müssen sich jetzt auf die Ausschüttung der Dividende gedulden.Daimler hat es getan, Continental hat es getan. Nun hat auch die Deutsche Telekom wie vom AKTIONÄR bereits am Wochenende spekuliert die für den 26. März anberaumte Hauptversammlung im World Conference ...

