BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Unternehmen neben Liquiditätshilfen auch einen Härtefallfonds versprochen. Mit den Geldern soll Unternehmen bei der Bewältigung der Corona-Krise geholfen werden.

Die Regierung sei noch in der Phase, wo Hilfsmaßnahmen ausformuliert worden seien.

"Trotzdem sind wir dazu bereit, weil es etwas ist, das einmalig ist und was wir bisher in über 70 Jahren Bundesrepublik noch nicht tun mussten, aber jetzt tun müssen", erklärte Merkel nach Gesprächen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländern, bei dem man sich auf eine weitschränkende Stilllegung des öffentlichen Lebens verständigt hat. Damit soll die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland verlangsamt werden.

Auf die Frage, ob der Zusammenhalt der Europäischen Union und der passfreie Schengen-Raum trotz der Corona-Krise bestehen bleibe, obwohl man sich bei Grenzregelungen nicht habe einigen kommen, sagte Merkel. "Das hoffe ich, aber es hat sich schon gezeigt, dass die Koordination nicht überall so funktioniert, wie man sich das gewünscht hätte."

Aber man habe den freien Verkehr der Waren und Güter sichergestellt.

Deutschland und einige andere EU-Staaten haben in den letzten Tag Grenzkontrollen eingeführt, um die Einreise von Menschen mit Corona-Infektionen zu unterbinden. Merkel betonte, dass die deutschen Maßnahmen zeitlich befristet seien.

March 16, 2020

