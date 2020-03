Laut dem aktuellen Electric Vehicle Index von McKinsey seien die Verkäufe von E-Fahrzeugen auf dem alten Kontinent im vergangenen Jahr weltweit am stärksten gestiegen. In China dagegen verzeichne der E-Automarkt nur noch geringe Zuwachsraten bei den Verkäufen. Deshalb werde "Europa zum Hotspot der Elektromobilität und Deutsche Hersteller ab 2021 zum Weltmarktführer für E-Autos", so das Fazit der McKinsey-Analysten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...