Die Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9) verzeichnet durch die aktuelle COVID-19 Krise, die alle Kernmärkte von Vapiano betrifft, einen signifikanten Umsatzrückgang in Höhe von rund 20 Prozent (Q1 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Weiterhin wurden nahezu alle Restaurants in Österreich, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und den USA auf Anordnung der zuständigen Behörden bis auf weiteres geschlossen. Das Unternehmen erwartet gleichartige Anordnungen auch von deutschen Behörden in Bezug auf viele Restaurants in Deutschland. In Folge erwartet das Unternehmen einen signifikanten Rückgang des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...