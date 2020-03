Wie sehr die Coronavirus-Pandemie, die in China ihren Ursprung hat, die Aktienmärkte seit Wochen in der Hand hat und sie trifft, zeigt ein Blick auf diese Liste. Eine weitere Statistik dokumentiert den Absturz des meist beachteten Aktienindex der Welt, der innerhalb von 23 Handelstagen um weit über 30 Prozent gefallen ist.Der 19. Oktober 1987 ging als "Schwarzer Montag" in die Geschichte ein. Damals büßte der Dow Jones an einem einzigen Tag über ein Fünftel seines Wertes ein. Dennoch: Die aktuellen ...

