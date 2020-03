Berlin, 16. März (WNM/Reuters) - Das Aus für Kohlekraftwerke sowie die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie rücken das bereits aufgegebene deutsche Klimaziel 2020 wieder in greifbare Nähe. Vor allem der Rückgang des CO2-Ausstoßes von Kohlekraftwerken führte 2019 schon zu einem Minus bei den Treibhausgasen von 6,3 Prozent, wie Umweltministerium und Umweltbundesamt (UBA) am Montag mitteilten. Im Vergleich zu 1990 wurde so 35,7 Prozent weniger CO2 produziert. Das nationale Ziel für 2020 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...