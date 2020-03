Ikonisches Wahrzeichen an der SO-Ecke der Central Ave. und Camelback Rd., das sich in eine gehobene Live-Play-Gemeinschaft mit anspruchsvollen Wohn- und Erstverkäufern verwandelt

Man kann es sich vorstellen. Diese Philosophie ist die treibende Kraft des erfahrenen Führungsteams, das für die Einführung von One Camelback verantwortlich ist, einer innovativen Live-Play-Community, die laut den Immobilien- und Wachstumsexperten des Urban Land Institute an der heißesten Kreuzung im Großraum Phoenix Gestalt annimmt.

"Arizona hat so etwas wie One Camelback noch nicht gesehen. Wir erwarten, dass diese mutige Entwicklung einen neuen Maßstab für urbanes, elegantes Wohnen im Südwesten setzen wird", sagte Dale Phillips, President und Gründer von Stellar Residential, der Verwaltungsgesellschaft von One Camelback. "Als eine der ehrgeizigsten baulichen Veränderungen, die jemals in Phoenix durchgeführt wurden, wird dieses Boutique-Projekt der Klasse A eine lebendige Nutzung des Wohnraums bieten, mit einer hoch aufragenden und dramatischen Aussicht auf das Zentrum von Phoenix, modernen und funktionalen Grundrissen, gehobenen Annehmlichkeiten und erstklassigen Dienstleistungen und das alles unter einem 11-stöckigen Dach, während es gleichzeitig der Skyline von Phoenix etwas mehr Glamour und Eleganz verleiht."

Während das ikonische Wahrzeichen eine vollständige Umwandlung erfährt, wird One Camelback das Beste, was es im gehobenen, anspruchsvollen Wohnbereich gibt, mit einer Reihe exklusiver, erstmaliger Einzelhändler im Herzen von Central Phoenix verbinden. Es wird die erste 1-Gigabit-Gemeinde in Arizona sein, die über Cox Communications betrieben wird, was bedeutet, dass jede einzelne Einheit über eine 1-Gigabit-Internetgeschwindigkeit verfügt, die in der Miete enthalten ist.

Das 215.245 Quadratfuß (19.997 Quadratmeter) große, verglaste Grundstück wird 163 erstklassige Wohneinheiten mit sichtbaren Decken und 10 Fuß (3,05 Meter) großen Fenstern vom Boden bis zur Decke umfassen. Es wird eine Auswahl von 16 verschiedenen Grundrissen mit hochwertigen Studio-, 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen angeboten, die alle von Erwin Architecture entworfen wurden. Weitere exklusive Wohneinrichtungen umfassen eine 6.500 Quadratfuß (604 Quadratmeter) große Dachterrasse mit einem Swimmingpool, einem Schwimmplatz und einem Infinity-Pool zum Bahnen- oder Therapieschwimmen, ein Umkleidehäuschen und ein Spa sowie ein Yoga-Rasendeck und ein Clubhaus im Lounge-Stil. Die Bewohner werden auch Zugang zu einer gesicherten Tiefgarage mit Ladestationen für Elektroautos haben.

One Camelback nutzt seine erstklassige Lage und verhandelt darüber, begehrte, erstklassige Einzelhändler zu gewinnen, die sich mit dem Angebot an hippen Restaurants und trendigen Geschäften in der historischen Nachbarschaft vermischen. Nur wenige Gehminuten von dem beliebten Gourmet- und Lebensmittelgeschäft AJ's Fine Foods entfernt befindet sich das One Camelback auch in unmittelbarer Nähe des Uptown Plaza und der S-Bahn. Die Wohnhäuser und Einzelhandelsflächen sind nur wenige Augenblicke vom Geschäftszentrum der Innenstadt, den großen Sportveranstaltungsarenen und dem beliebten Nachtleben entfernt und bieten den Einwohnern eine der besten verkehrsgünstigen Anlagen, die das Valley kennt.

Mit mehr als 143.000 Menschen, die in einem Radius von 3 Meilen (1,86 Kilometer) um den zentralen Standort arbeiten, befindet sich One Camelback im perfekten Dreieck, das die Innenstadt von Phoenix mit dem Biltmore-Bereich verbindet.

Im März 2019 begannen die Bauarbeiten mit einer Veranstaltung, in der die Gläser erhoben wurden, zur Feier des Beginns der grundlegenden Umgestaltung, von Mörtel und Beton zu dramatischen Fenstern und hohen Decken, die einen Blick auf das Zentrum von Phoenix aus der Vogelperspektive ermöglichen werden. Der Abriss der Innenstrukturen im gesamten Gebäude wurde Anfang dieses Monats abgeschlossen, sodass für die Besatzungen eine leere Leinwand zurückblieb, um die Vision für diese ikonische Entwicklung Wirklichkeit werden zu lassen.

One Camelback wird von einer Tochtergesellschaft von Sagamore Capital LLC, einer in Scottsdale ansässigen Investmentfirma, entwickelt, wobei die Finanzierung von Walker Dunlop arrangiert und von der in Los Angeles ansässigen ACORE Capital LLC bereitgestellt wird. Katerra fungiert als Generalunternehmer und Hauptlieferant für das Projekt.

One Camelback wird voraussichtlich bis 2021 fertig gestellt sein. Weitere Informationen finden Sie unter OneCamelback.com oder unter @LiveOneCamelback auf Instagram.

Über One Camelback

An der befahrensten Kreuzung im Großraum Phoenix, an der südöstlichen Ecke der Central Ave. Camelback Road gelegen, wird One Camelback einen neuen Standard im neu definierten gehobenen städtischen Leben setzen. Mit seinem ikonischen Glasgehäuse, extravaganten Wohneinheiten und Annehmlichkeiten, erstklassigen Dienstleistungen und exklusiven Einzelhandelserlebnissen wird das Boutique-Projekt der Klasse A einen äußerst begehrten Lebensstil in einem Gebäude bieten, das zur Neudefinition der Skyline von Phoenix beitragen soll. Weitere Informationen über One Camelback finden Sie unter OneCamelback.com oder unter @LiveOneCamelback auf Instagram.

Über Sagamore Capital LLC

One Camelback Owner LLC ist eine Tochtergesellschaft von Sagamore Capital LLC. Neben One Camelback haben die Sagamore Capital und ihre Tochtergesellschaften derzeit Mehrfamilien-Mietprojekte in Spokane, Washington, Brooklyn, New York, Jamaika (Queens), New York und Washington D.C., ein Studentenwohnheimprojekt in Pullman, Washington, und ein 14-Einheiten-Eigentumswohnungsprojekt im Nolita-Gebiet von Manhattan in der Entwicklung. Im Gebiet von Phoenix war sie mit dem erfolgreichen Erwerb und Verkauf von Studentenwohnheimen und zwei Mehrfamilienhäusern aktiv. Ihre Tochtergesellschaften sind auch Investoren in Landerschließungen in Buckeye und Surprise.

