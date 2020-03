Nachdem in der vergangenen Woche der Corona-Virus den Absatz von Speisekartoffeln in Mecklenburg - Vorpommern befeuerte, ist die Nachfrage in dieser Woche deutlich zurückgegangen. Die meisten Endkonsumenten haben heute nur noch begrenzte Lagermöglichkeiten für Kartoffeln. Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 11 KW 2020 " des Landesamts für...

Den vollständigen Artikel lesen ...