Statistiken von der Vereinigung der Obstexporteure von Chile AG (ASOEX) zufolge verzeichneten die chilenischen Obstexporte in der 10. Woche 2020 in der Saison 2019/20 zu verschiedenen Zielen in der Welt 1.160.708 Tonnen. Das bedeutet eine Abnahme von 4,17% gegenüber dem gleichen Zeitraum letzte Saison 2018/19. Bildquelle: Shutterstock.com Allerdings haben die chilenischen Obstexporte...

