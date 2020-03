Der Medienunternehmer Frank Otto investiert sein Geld eigentlich bevorzugt in Radio- und Fernsehsender. Seine jüngste Beteiligung hat damit allerdings recht wenig zu tun. Das Unternehmen CannaCare stellt Produkte aus Hanfpflanzen her.? Medienunternehmer Frank Otto ist Mehrheitsgesellschafter von CannaCare Health GmbH? CannaCare-Produkte aus Cannabidiol haben auf Nutzer wohltuende Effekte? Öle der Handelsmarke CANOBO seit Februar 2020 in 2.200 ROSSMANN-Märkten gelistetAuch wenn inzwischen ...

