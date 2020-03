HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zu Markus Söder in der Coronakrise:



"In der Nach-Corona-Ära werden sich die Menschen erinnern an den Kümmerer, den Krisenbewältiger Söder. Einer, der mit Entschlossenheit, Verständnis und Vertrauen in sich und die Mechanismen eines funktionierenden Staates in der größten medizinischen Krise der Nachkriegszeit am Ruder stand. Einer, der handelte, als andere noch debattierten oder sich in Allgemeinplätzen ergingen, wie die Kanzlerin, die von Solidarität sprach, aber keine Anzeichen zeigte, die Krise bewältigen zu können. Aber Markus Söder wäre nicht Markus Söder, hätte er bei seinem Handeln nicht auch an seine persönliche Zukunft gedacht. Denn Führungsstärke und Tatkraft braucht auch ein Kanzler."