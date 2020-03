REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung' zu Katastrophenfall in Bayern:



"Niemand wird von den Folgen der Corona-Krise verschont bleiben. In Bayern gilt nun der Katastrophenfall. Das öffentliche Leben wird "heruntergefahren". Unser Alltag hat sich bereits gewandelt und er wird sich aufgrund der Pandemie sogar noch fundamental verändern. Wie weit das gehen wird, lässt sich nicht absehen. Das kann Angst machen. Diese Angst lässt sich aber bekämpfen. Gegen das Gefühl der Hilflosigkeit gibt es ein Gegenmittel: Handeln - mit kühlem Kopf und heißem Herzen. Es geht nicht um den Einzelnen, es geht um die Gesamtheit. Statt von Panik sollten sich möglichst viele von der Solidarität anstecken lassen, die ja schon in den vergangenen Tagen um sich gegriffen hat. Zusammenhalt ist auf vielen Ebenen notwendig."/yyzz/DP/he