FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutschen hängen an Schein und Münze - doch in Zeiten der Corona-Pandemie wächst bei vielen die Sorge: Ist Bargeld nicht dreckig und eine Virenschleuder? An diesem Dienstag (13.30 Uhr) wollen Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann und der Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt Frankfurt, René Gottschalk, aufklären.



Die Notenbank wird zudem darüber informieren, welche Maßnahmen sie ergreift, um die Versorgung mit Bargeld auch in einer Krisenzeit wie der aktuellen sicherzustellen. Am Montag versicherte bereits die Deutsche Kreditwirtschaft, die Bevölkerung könne darauf vertrauen, dass sie "mit Bankdienstleistungen wie gewohnt versorgt wird": Der Zahlungsverkehr mit allen Bezahlmöglichkeiten werde unverändert aufrecht gehalten, Geldautomaten würden ausreichend mit Bargeld bestückt./ben/DP/fba