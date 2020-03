FRANKFURT (dpa-AFX) - Wann führen Deutschlands Volks- und Raiffeisenbanken Apple Pay ein? Ein Jahr nach der Ankündigung von Gesprächen über das Bezahlverfahren per iPhone oder Apple Watch haben die genossenschaftlichen Institute noch immer keinen verbindlichen Termin kommuniziert. "Im Laufe dieses Jahres", heißt es auf Nachfrage. Details könnte es bei der Jahres-Pressekonferenz des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) an diesem Dienstag (10.30 Uhr) geben. Den Bezahldienst Apple Pay gibt es seit Ende 2018 in Deutschland.



Der Verband legt auch Bilanzzahlen vor. Im Jahr 2018 hatten die damals noch 875 Genossenschaftsbanken unter dem Strich nach revidierten Zahlen zusammen rund 1,9 Milliarden Euro verdient. Für 2019 hatte der BVR ein "zufriedenstellendes Ergebnis" prognostiziert.



Das Zinstief macht der Branche zu schaffen. Immer mehr Institute geben Minuszinsen an Kunden weiter - auch an vermögende Privatkunden. Verbände wie der Genossenschaftsverband erwarten allerdings keine Negativzinsen für Privatkunden auf breiter Front. Die Volks- und Raiffeisenbanken nähmen den "Schutz des Spargedankens" sehr ernst, sagte dessen Vorstandsvorsitzender Ingmar Rega jüngst in Frankfurt./ben/DP/fba