Die Geschäftseinheit nutzte die Veranstaltung als Bühne für den Klimapartnertag, der jährlich im Frühjahr stattfindet. In diesem Rahmen präsentierte LG Air Solution seinen Geschäftspartnern am 4. und 5. März seine neuesten HLK-Lösungen für Heim und Gewerbe im Detail - darunter Single- und Multi-Split-Klimalösungen, VRF-Systeme der Multi V-Reihe sowie Wärmepumpen der Therma V-Serie.

Ein besonderes Highlight des Events bildete die Vorstellung des aktuellen und neuen Produktprogramms 2020 am Messestand. So konnten Fachbesucher erstmals das erste runde Unterdeckengerät von LG in Augenschein nehmen. Dieses ergänzt das Portfolio an Inneneinheiten für LG Multi V VRF-Systeme um eine überaus platzsparende, leistungsfähige und zugleich leise arbeitende Lösung, die sich optisch nahtlos in moderne Verkaufs- und Gewerbeflächen, etwa mit offenen Decken, ...

