Der amerikanische Immobilienkonzern Macerich Company (ISIN: US5543821012, NYSE: MAC) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,50 US-Dollar ausbezahlen. Das Unternehmen kürzt seine Quartalsdividende somit um ein Drittel nach zuvor 75 Cents pro Aktie. Die Zahlung erfolgt zu 20 Prozent in bar und zu 80 Prozent in Form von Stammaktien. Die nächste Auszahlung erfolgt am 3. Juni 2020 (Record ...

