Seit Mitte 2012 herrscht beim Währungspaar EUR/AUD ein geordneter Aufwärtstrend und führte von 1,16 AUD zuletzt auf ein Verlaufshoch von grob 1,75 AUD und somit erneut an die obere Trendkanalbegrenzung aufwärts. Doch die massiven Marktverwerfungen haben Anleger zuletzt verstärkt in den Euro getrieben, und das löste einen wahren Sturz beim australischen Dollar aus und pushte die Notierungen über einen Mehrfachwiderstand um 1,76 AUD sowie über das Niveau des 38,2 % Fibonacci-Retracements hoch. Damit deutet sich eine direkte Rallye-Beschleunigung auf der Oberseite für den Euro an und könnte dem Paar zu einem glatten Währungsverhältnis verhelfen.

Trendbescheinigung möglich

Gelingt es zum Ende dieses Monats tatsächlich das Widerstandsniveau um 1,76 AUDnachhaltig zu überwinden, könnte sich eine Rallyebeschleunigung in ...

