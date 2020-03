The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA458182DV10 INTER-AMER.DEV.BK 14/20 BD00 BON CAD NCA HOTB XFRA DE000A1TM5X8 HOCHTIEF AG 13/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0E5F1 DEKA FESTZINS ANL 15/45 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4YS6 HCOB SPF15/20 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0KBQ5 DEKA AUD FESTZINS 17/20 BD01 BON AUD NCA XFRA DE000HLB4P37 LB.HESS.-THR. H267 15/25 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0AMG5 LBBW DL-STUFENZINS 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA DE000LB1P2S9 LBBW STUFENZINS 18/28 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2P52 NORDLB GELDM.FRN 10/17 BD01 BON EUR NCA 0BAB XFRA XS0759599409 HEATHR.FUND.12/20 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA DE000DK0GXT1 DEKA USD STUFENZINS 16/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS0836271402 STE GENERALE 13/20FLR MTN BD02 BON EUR NCA GZCJ XFRA XS0906946008 GAZ CAPITAL 13/20MTN REGS BD02 BON EUR NCA CFRB XFRA XS1206712868 CARREFOUR BNQ. 15/20 FLR BD02 BON EUR NCA 0PMD XFRA BE0057450265 DPAM INV.B EQ.EUR.DIV.A D FD00 EQU EUR NCA 0PME XFRA BE0057451271 DPAM INV.B EQ.EUR.DIV.B C FD00 EQU EUR NCA 0PMA XFRA BE0058181786 DPAM INV.B EQ.EUROLAND AD FD00 EQU EUR NCA 0PMB XFRA BE0058182792 DPAM INV.B EQ.EUROLAND BC FD00 EQU EUR NCA UO4A XFRA BE0159411405 CANDR.SUST.-MEDIUM C CAP FD00 EQU EUR NCA UO4I XFRA BE0173540072 CANDR.SUST.-EUROPE C FD00 EQU EUR NCA UO4Z XFRA BE0176735018 BELFIUS EQU.-RO.+IN.TE. C FD00 EQU EUR NCA UO4H XFRA BE0943336116 CANDR.SUST.-EURO BDS C FD00 EQU EUR NCA UO4F XFRA BE0945310457 CANDR.SUST.-EUROPE C DIS FD00 EQU EUR NCA UO4Q XFRA BE0945316512 CANDR.SUST.-MEDIUM C DIS FD00 EQU EUR N