NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Adidas nach dem Kursrutsch wegen des Coronavirus von 290 auf 245 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania sieht in einer am Dienstag vorliegenden Studie kurzfristig noch etwas Risiken für die Papiere und kürzte seine Schätzungen für 2020 und 2021. Adidas bleibe jedoch ein wichtiges Anlageinstrument im Sportartikelbereich mit unveränderten mittelfristigen Aussichten./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 16:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

