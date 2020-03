Vancouver, B.C., 16. März 2020Die EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/enwave-targeting-profitability-in-2020-signed-joint-development-deal-with-gea-lyophil/ ), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Vakuum-Mikrowellen-Dehydratisierungstechnologie, gab heute als Reaktion auf die andauernde globale COVID-19-Pandemie bekannt, dass sie ihre jährliche Hauptversammlung und Sonderversammlung (die "Hauptversammlung") nur virtuell auf elektronischer Basis ausrichten wird, und zwar zur selben Zeit und am selben Datum wie geplant, nämlich am 20. März 2020 um 14:00 Uhr pazifischer Standardzeit.Da sich die Auswirkungen von COVID-19 weltweit weiterhin rasch entwickeln und als Reaktion auf die kürzlich von der Bundes- und Landesregierung erlassenen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wurde beschlossen, die Hauptversammlung in einen virtuellen Rahmen zu verlegen. Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem die jüngsten Richtlinien der Provinz- und Bundesregierungen bezüglich öffentlicher Versammlungen berücksichtigt wurden und um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Interessenvertreter, Mitarbeiter und Servicepartner von EnWave, die an der Hauptversammlung teilnehmen, proaktiv zu schützen.Das Unternehmen wird kein persönliches Treffen abhalten, wie zuvor in der Ankündigung der Versammlung vom 11. Februar 2020, die an die Aktionäre geschickt und auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurde, mitgeteilt wurde. Stattdessen wird die Hauptversammlung in einer virtuellen Umgebung abgehalten, und diejenigen, die daran interessiert sind, daran teilzunehmen, können die Details zur Teilnahme unten finden:Details zur virtuellen Hauptversammlung:Datum: 20. März 2020Zeit: 14:00 Uhr PSTZugang Teilnehmer: 1-877-407-2988 (gebührenfreie Nummer)Webcast: https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/enw/mediaframe/36459/indexl.htmlUm den Prozess der virtuellen Versammlung zu rationalisieren, ermutigt das Unternehmen die Aktionäre, vor der Versammlung mit dem Formular "Anweisung zur Stimmabgabe" oder dem Formular "Vollmacht" abzustimmen, das ihnen zusammen mit den Versammlungsunterlagen zugeschickt wird. Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können dies weiterhin tun, indem sie sich in den Webcast einloggen oder die oben genannte Nummer anrufen. Es werden Anweisungen gegeben, wie die stimmberechtigten Aktionäre an der Hauptversammlung teilnehmen und abstimmen können.Über EnWaveDie EnWave Corporation, ein in Vancouver ansässiges Hochtechnologieunternehmen, hat das Strahlungsenergie-Vakuum ("REV") entwickelt - eine innovative, geschützte Methode zur präzisen Dehydrierung von organischen Materialien. EnWave hat die zum Patent angemeldeten Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der REV Technologie weiterentwickelt und damit die Zeit von der Ernte bis zur Marktreife von Cannabisprodukten verkürzt.Die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Technologie von REV wurde nachgewiesen und wächst rasch in verschiedenen Marktvertikalen im Lebensmittel- und Pharmasektor, einschließlich des legalen Cannabis. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzgebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in mehreren vertikalen Märkten für die Nutzung der REV Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bis heute über dreißig lizenzgebührenpflichtige Lizenzen unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen hat EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die NutraDried Food Company, LLC, gegründet, um rein natürliche Milch-Snackprodukte in den Vereinigten Staaten herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen, einschließlich der Marke Moon Cheese.EnWave hat REV als störende Dehydrierungsplattform im Lebensmittel- und Cannabissektor eingeführt: schneller und billiger als Gefriertrocknung, mit besserer Qualität des Endprodukts als Lufttrocknung oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene kommerzielle REV Plattformen an:nutraREV, ein System auf Trommelbasis, das organische Materialien schnell und kostengünstig dehydriert und dabei ein hohes Maß an Nährstoffen, Geschmack, Textur und Farbe beibehält; und,quantaREV, ein auf Schalen basierendes System, das für die kontinuierliche, großvolumige Trocknung bei niedriger Temperatur verwendet wird.Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net.EnWave Corp.Herr Brent Charleton, CFAPräsident und CEOFür weitere Informationen:Brent Charleton, CFA , Präsident und CEO unter +1 (778) 378-9616E-mail: bcharleton@enwave.netDan Henriques, CFO unter +1 (604) 835-5212E-mail: dhenriques@enwave.netDeborah Honig, Unternehmensentwicklung unter + 1 (647) 203-8793E-Mail: dhonig@enwave.netIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA29410K1084