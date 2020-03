In der aktuellen Situation mit dem Coronavirus vermag der Mischkonzern keine konkrete Aussage zum finanziellen Ausblick für 2020 zu machen.Zürich - Der Mischkonzern Conzzeta hat 2019 unter dem Strich mehr verdient. Konkret stieg der Reingewinn um 19,2 Prozent auf 136,8 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die Aktionäre sollen in der Folge eine deutlich höhere Dividende von 42,00 je Aktie A erhalten, nachdem im Vorjahr noch 18,00 Franken ausgeschüttet worden waren. Darin enthalten sei eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...