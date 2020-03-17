Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 17.03.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 621 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2H5GV ISIN: CA63010G1000 Ticker-Symbol: N13 
Frankfurt
17.03.20
08:22 Uhr
0,895 Euro
+0,070
+8,48 %
Branche
Chemie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NANOXPLORE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NANOXPLORE INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
NANOXPLORE
NANOXPLORE INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
NANOXPLORE INC0,895+8,48 %