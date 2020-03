Sehr geehrte Damen und Herren, der deutsche Leitindex positiv in den Handel starten. Wichtige und nun zu beachtende Marken bewegen sich bei: 9.226 bis 8.261 Zähler. Der DAX 30 befindet sich übergeordnet weiterhin im Crash-Modus. Ernüchternd gilt es trotzdem festzustellen, dass eine Erholung bestenfalls in einem "flachen V" stattfinden wird. Es wird keinen schnellen Rebound geben. Das BIP-Wachstum wird in 2020 deutlich niedriger als zuvor erwartet ausfallen. Ebenso die globalen Unternehmensgewinne. ...

