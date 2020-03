Die Vienna Insurance Group (VIG) hat ihr Ergebnisziel 2019 etwas übertroffen und will mehr Dividende zahlen. Der Vorsteuergewinn (EGT) wuchs um 7,4 Prozent auf rund 522 Mio. Euro. Die Ausschüttung soll von 1 auf 1,15 Euro je Aktie steigen. Die Corona-Krise werde die Geschäftsentwicklung 2020 zweifellos beeinflussen, Vorrang hätten die Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden, so die VIG am Dienstag.Entsprechend ...

