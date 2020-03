Die Andritz -Firma Andritz Herr-Voss Stamco Inc. setzte eine Querteilanlage bei Coast Aluminum für das Werk in Kent, WA, erfolgreich in Betrieb. Die Linie verarbeitet Edelstahl und Aluminium mit einer Dicke von 0,25" und einer Breite von 72" und weist eine Bundkapazität von 20.000 Pfund auf. Das Herzstück der Linie bildet die Präzisionsrollenrichttechnologie von ANDRITZ Herr-Voss Stamco. Diese Linie umfasst je einen Precision Leveler für Grobblech und Feinblech - inklusive des Steuerungssystems Punch-N-Go für Richtanlagen. Die Anlage ist für die spezifischen Produktanforderungen von Coast Aluminium ausgelegt.

