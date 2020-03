Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Märkte bleiben im Krisenmodus. Immerhin hat es der DAX geschafft, gestern Nachmittag zumindest einen Teil seiner immensen Verluste wettzumachen. Trotzdem stand am Ende noch ein Minus von über fünf Prozent. In den USA sah es allerdings noch schlimmer aus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Walmart, Costco, Clorox, Microsoft, VW, die Deutsche Lufthansa, TUI und Drägerwerk. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.